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Звезда сериала «Кадетства» задолжал 147 тысяч рублей, им занялись приставы

ФССП занялась долгом звезды «Кадетства» актера Кирилла Емельянова.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Кирилл Емельянов, известный широкому зрителю ролью в сериале «Кадетство», имеет долг по налогам в размере 147 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru», отметив, что задолженностью артиста занялись судебные приставы.

По данным издания, 21 июля ФССП открыла исполнительное производство в отношении актера. Приставы начали принудительное взыскание долга по налоговым платежам.

В публикации отметили, что помимо этого за Емельяновым так и числится задолженность по алиментам. Артист должен выплатить бывшей жене 468 тысяч 604 рубля.

Кирилл Емельянов начал карьеру актера, снимаясь детском киножурнале «Ералаш». Затем его пригласили в сериал «Кадетство», также артист сыграл в проектах «Сволочи», «Пятницкий», «Восьмидесятые», «Вокодав» и других.

Как писал сайт KP.RU, 8 июля Кирилл Емельянов опубликовал фото с начинающей актрисой Варварой Лукьяновой, заявив, что благодаря НТВ и передаче «Звезды сошлись» встретил свою любовь.

Напомним, Емельянов шесть лет был женат на актрисе Екатерине Директоренко, в браке родились двое сыновей: Степан (2011) и Василий (2013).