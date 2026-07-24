Звезда сериала «Кадетства» задолжал 147 тысяч рублей, им занялись приставы

Российский актер Кирилл Емельянов, известный широкому зрителю ролью в сериале «Кадетство», имеет долг по налогам в размере 147 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru», отметив, что задолженностью артиста занялись судебные приставы.
По данным издания, 21 июля ФССП открыла исполнительное производство в отношении актера. Приставы начали принудительное взыскание долга по налоговым платежам.
В публикации отметили, что помимо этого за Емельяновым так и числится задолженность по алиментам. Артист должен выплатить бывшей жене 468 тысяч 604 рубля.
Кирилл Емельянов начал карьеру актера, снимаясь детском киножурнале «Ералаш». Затем его пригласили в сериал «Кадетство», также артист сыграл в проектах «Сволочи», «Пятницкий», «Восьмидесятые», «Вокодав» и других.
Как писал сайт KP.RU, 8 июля Кирилл Емельянов опубликовал фото с начинающей актрисой Варварой Лукьяновой, заявив, что благодаря НТВ и передаче «Звезды сошлись» встретил свою любовь.
Напомним, Емельянов шесть лет был женат на актрисе Екатерине Директоренко, в браке родились двое сыновей: Степан (2011) и Василий (2013).