Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве: его оттолкнул один пункт

Вучич предупредил, что принятие подобных решений не приведет к урегулированию ситуации. Он считает, что это только добавит напряженности в отношения между странами. Сербский лидер дал понять, что Белград не заинтересован в эскалации и не хочет становиться сторонником инициатив, которые ведут к новым виткам противостояния.