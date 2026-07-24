Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве: его оттолкнул один пункт

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве. Причиной такого решения стали положения документа, касающиеся создания «трибунала» в отношении России. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.
«Было много причин, но я назову лишь одну. Пунктом 11 было формирование “специального трибунала” против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН и это все», — указал сербский лидер.
Вучич предупредил, что принятие подобных решений не приведет к урегулированию ситуации. Он считает, что это только добавит напряженности в отношения между странами. Сербский лидер дал понять, что Белград не заинтересован в эскалации и не хочет становиться сторонником инициатив, которые ведут к новым виткам противостояния.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже дала оценку прошедшему мероприятию. Она назвала встречу в Киеве сборищем, ориентированным на антироссийскую политику Брюсселя. По ее словам, итоговый документ саммита лишь подтверждает эту верность западному курсу. Также дипломат указала, что и саммит НАТО в Анкаре не дал никакого результата.