Многодетная мама из Приангарья развивает свое дело с помощью соцконтракта

Многодетная мама из Иркутской области оформила социальный контракт на открытие студии по пилатесу, сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона. Мера поддержки предоставляется в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Виктория Малич из Шелехова — тренер по пилатесу, йоге, йоге в гамаках, слингам в движении, методам Фельденкрайза и Франклина. После третьих родов она столкнулась с проблемами со здоровьем и через личный опыт пришла к пониманию важности бережных практик. Работая наемным специалистом, она узнала о социальном контракте, обратилась в управление соцзащиты, написала бизнес-план и получила одобрение комиссии. После чего открыла собственную студию «PRO Движение».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.