Многодетная мама из Приангарья развивает свое дело с помощью соцконтракта

Виктория Малич из Шелехова — тренер по пилатесу, йоге, йоге в гамаках, слингам в движении, методам Фельденкрайза и Франклина. После третьих родов она столкнулась с проблемами со здоровьем и через личный опыт пришла к пониманию важности бережных практик. Работая наемным специалистом, она узнала о социальном контракте, обратилась в управление соцзащиты, написала бизнес-план и получила одобрение комиссии. После чего открыла собственную студию «PRO Движение».