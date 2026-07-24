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Путин оценил необходимые для авиастроения инвестиции в 200 млрд руб

Президент России Владимир Путин прилетел в Иркутск, на Иркутский авиационный завод (ИАЗ), где изучил самолеты МС-21−310 и Як-130М. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников изучил процесс изучения, а также узнал, что МС-21−310 получит 200 млрд руб. на поддержание не только формы своего крыла, но и всей отрасли.

Президент России Владимир Путин прилетел в Иркутск, на Иркутский авиационный завод (ИАЗ), где изучил самолеты МС-21−310 и Як-130М. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников изучил процесс изучения, а также узнал, что МС-21−310 получит 200 млрд руб. на поддержание не только формы своего крыла, но и всей отрасли.

— Я думаю, — сказал президент, — чтобы линия не остановилась, нужно 200 млрд руб. И он посмотрел на стоявшего рядом главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Тот сразу согласился.

Да, цифра 200, похоже, нравилась тут всем без исключения.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Под крылом самолета о чем-то миллиард».