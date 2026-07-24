Путин оценил необходимые для авиастроения инвестиции в 200 млрд руб

Президент России Владимир Путин прилетел в Иркутск, на Иркутский авиационный завод (ИАЗ), где изучил самолеты МС-21−310 и Як-130М. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников изучил процесс изучения, а также узнал, что МС-21−310 получит 200 млрд руб. на поддержание не только формы своего крыла, но и всей отрасли.