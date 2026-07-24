Умер Геннадий Попов, российский искусствовед

Как заявили в Российской академии художеств, Попов — одна из ключевых фигур в российском искусствознании. Он внёс значительный вклад в культуру и гуманитарные науки. В 1974 году стал кандидатом искусствоведения, в 1983-м — доктором, а в 1990-м — профессором. Его исследования касались древнерусской живописи и книжной миниатюры XV-XVI веков из Москвы, Подмосковья, Твери и Ростова.