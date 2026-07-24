Умер Геннадий Попов, российский искусствовед

В возрасте 87 лет умер Геннадий Попов, выдающийся искусствовед и заслуженный работник культуры Российской Федерации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российской академии художеств. Попов был известен своими исследованиями, посвященными Андрею Рублёву и истории древнерусской иконописи.
«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 24 июля 2026 года на 87-м году жизни скончался Геннадий Викторович Попов. Ушел из жизни выдающийся искусствовед, крупнейший исследователь древнерусского искусства, талантливый музейный деятель, педагог и ученый, посвятивший более шести десятилетий своей жизни изучению, сохранению и популяризации бесценного художественного наследия России», — сообщили в пресс-службе академии.
Как заявили в Российской академии художеств, Попов — одна из ключевых фигур в российском искусствознании. Он внёс значительный вклад в культуру и гуманитарные науки. В 1974 году стал кандидатом искусствоведения, в 1983-м — доктором, а в 1990-м — профессором. Его исследования касались древнерусской живописи и книжной миниатюры XV-XVI веков из Москвы, Подмосковья, Твери и Ростова.
Ранее KP.RU сообщил, что 24 июля в Новосибирске скончался физик-ядерщик, академик РАН Василий Пархомчук.