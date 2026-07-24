В инфекционной больнице Нижнего Тагила открылся модульный пищеблок

Новый модуль площадью 423 кв. м позволяет готовить до 4 тысяч блюд в день и обеспечивать питанием до 350 человек. Оснащение включает пароконвектоматы и протирочные машины, что важно для детского и диетического питания. Отметим, что ежегодно в стационаре больницы, обслуживающей 625 тысяч жителей Горнозаводского округа, лечение проходят около 7 тысяч пациентов. Модернизация больницы продолжается: сейчас ремонтируется четвертое отделение.