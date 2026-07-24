В инфекционной больнице Нижнего Тагила открылся модульный пищеблок

Первый в регионе модульный пищеблок открылся в Городской инфекционной больнице Нижнего Тагила Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Новый модуль площадью 423 кв. м позволяет готовить до 4 тысяч блюд в день и обеспечивать питанием до 350 человек. Оснащение включает пароконвектоматы и протирочные машины, что важно для детского и диетического питания. Отметим, что ежегодно в стационаре больницы, обслуживающей 625 тысяч жителей Горнозаводского округа, лечение проходят около 7 тысяч пациентов. Модернизация больницы продолжается: сейчас ремонтируется четвертое отделение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.