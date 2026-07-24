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Черногория до 31 октября продлила безвиз для россиян и белорусов

Правительство Черногории продлило безвизовый режим для граждан России и Белоруссии до 31 октября 2026 года. Соответствующие поправки к положению о визовом режиме утверждены кабмином республики и опубликованы пресс-службой.

Источник: Life.ru

«Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года в соответствии с заключёнными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан въезжать, пересекать территорию транзитом и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами этих государств», — говорится в документе.

Ранее визовый центр Франции в Москве изменил порядок подачи заявлений на шенгенские визы. С 15 июля приём заявлений по нотариальным доверенностям прекращён. Теперь основная часть заявителей должна подавать документы только при личном визите.

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