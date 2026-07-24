Черногория до 31 октября продлила безвиз для россиян и белорусов

«Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года в соответствии с заключёнными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан въезжать, пересекать территорию транзитом и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами этих государств», — говорится в документе.