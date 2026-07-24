«ЕС заплатит очень высокую цену»: Трамп пришел в ярость из-за миллиардных штрафов IT-компаний США

Как писал сайт KP.RU, 23 июля ЕК оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушения Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). В ЕК пояснили, что компания совершила два нарушения: предоставлении преференций собственным сервисам в поиске Google и введении ограничений для разработчиков, которые хотели перенаправлять потребителей на альтернативные каналы покупки в Google Play.