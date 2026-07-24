«ЕС заплатит очень высокую цену»: Трамп пришел в ярость из-за миллиардных штрафов IT-компаний США

По словам главы Белого дома, Штаты немедленно начинают расследование по «статье 301» в отношении практики «грабежа» американских компаний и, соответственно, американских налогоплательщиков.
«Евросоюз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение… Мы рассчитываем ввести против них существенные пошлины в самое ближайшее время», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.
Как писал сайт KP.RU, 23 июля ЕК оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушения Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). В ЕК пояснили, что компания совершила два нарушения: предоставлении преференций собственным сервисам в поиске Google и введении ограничений для разработчиков, которые хотели перенаправлять потребителей на альтернативные каналы покупки в Google Play.