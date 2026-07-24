Канонеров: в Калининграде шесть бывших правоохранителей «крышевали» интим-салоны

«Это участники преступного сообщества, которые организовали сеть салонов, в которых под предлогом оказания массажных услуг оказывались на самом деле услуги иного, вон какого рода, — уточнил Канонеров. — Мы возбудили уголовное дело по статье 210-й (организация преступного сообщества) и по статьям 240 и 241 (это организация занятия проституцией и вовлечение в проституцию). Установили мы и многочисленные факты легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступлений. Здесь же нами было установлено, задокументировано и в настоящее время доказательства практически добыты по получению дачи взяток в особо крупном размере. У нас привлекается должностное лицо органов внутренних дел, которое оказывало услуги для этого преступного сообщества. В разговорном в жанре говоря, был “крышей”, скажем так. В обеспечении безопасности их деятельности принимало участие шесть бывших сотрудников правоохранительных органов. Поэтому мы тут видим очень крупную, серьёзную группу. Дело на завершающей стадии сейчас находится».