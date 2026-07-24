«США — не “свинья-копилка” для Европы»: Трамп обвинил ЕС в «грабеже» IT-компаний

— Соединенные Штаты Америки — не «свинья-копилка» для Европы, и мы не позволим этому быть! Мы немедленно начнем расследование по «статье 301» в отношении практики «грабежа» американских компаний и, соответственно, американских налогоплательщиков. Евросоюз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение… Мы рассчитываем ввести против них существенные пошлины в самое ближайшее время, — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.