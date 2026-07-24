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На Дону появилось 305 новых малых и средних бизнесов в отрасли АПК

Они открыты в сферах растениеводства, животноводства и рыбоводства.

Триста пять вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства зарегистрировали в Ростовской области в 2026 году, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Это соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По данным ФНС России, новые бизнесы открыты по ОКВЭД 01 «Растениеводство и животноводство» и 03.2 «Рыбоводство». До июня в регионе появилось 166 индивидуальных предпринимателей в сфере растениеводства, 129 — в сфере животноводства, 10 — в сфере рыбоводства.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.