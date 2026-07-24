В Гусеве поздравили работников торговли с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника торговли в зале детско-юношеского центра Гусева прошло праздничное мероприятие. Об этом сообщила администрация Гусевского городского округа.
В нём приняли участие сотрудники предприятий торговли города — продавцы, повара, руководители производств. С поздравлениями к собравшимся обратились глава муниципалитета Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Светлана Лачук и председатель комитета по социальной политике областного Законодательного собрания Екатерина Канаева.
Лучшие работники получили благодарственные письма и памятные подарки. Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы — для гостей выступили вокальные ансамбли.