Корни раздора: в Гусеве сирень и виноград испортили соседям отношения и фундамент одного из домов

По словам мужчины, соседи без его согласия посадили возле забора куст и лиану с мощной корневой системой. Житель области считает, что растения распространились на его территорию, мешают другим посадкам и усиливают трещины в фундаменте дома. Претензии вызвал и полевой вьюнок, который добрался до отмостки здания.