Корни раздора: в Гусеве сирень и виноград испортили соседям отношения и фундамент одного из домов

В Гусеве владелец частного дома подал иск к соседям из-за сирени и девичьего винограда, растущих у границы участков. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда сообщила в своей группе во «ВКонтакте» в пятницу, 24 июля.
По словам мужчины, соседи без его согласия посадили возле забора куст и лиану с мощной корневой системой. Житель области считает, что растения распространились на его территорию, мешают другим посадкам и усиливают трещины в фундаменте дома. Претензии вызвал и полевой вьюнок, который добрался до отмостки здания.
Письменное обращение истца осталось без ответа. Теперь он требует пересадить сирень на расстояние не менее метра от границы участков, удалить девичий виноград и сорняк, а также возместить судебные расходы. Предварительное заседание назначили на 13 августа.
В Нестерове мужчина с помощью приставов заставил соседку убрать забор, который лишал его дом солнечного света.