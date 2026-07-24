«Арнест» может выкупить часть бизнеса Reckitt Benckiser за 14 млрд рублей

70% из них — это средства на балансе, вывести которые из России нельзя. С учетом бюджетного взноса в 35% от стоимости актива «Арнест» может заплатить 25−40 млрд руб., говорит основатель SharesPro Денис Астафьев. Сейчас сделка проходит одобрение британских регуляторов и может быть закрыта к концу 2026 года. В «Арнесте» говорят, что российской правкомиссией она уже согласована.