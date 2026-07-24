Умер Юрий Лопарев, актёр из сериала «Ликвидация»

Юрий Лопарев родился 20 сентября 1952 года в Львовской области и вскоре переехал с семьёй в Одессу. В шесть лет он снялся в своём первом фильме — «Жажда», где исполнил роль мальчика, который приносил воду больному дедушке. Этот опыт стал для него судьбоносным, и Юрий твердо решил связать свою жизнь с актёрским искусством.