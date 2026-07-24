Умер Юрий Лопарев, актёр из сериала «Ликвидация»

В пятницу стало известно, что умер российский актёр Юрий Лопарев. Он ушёл из жизни в среду, 22 июля, в возрасте 73 лет. Причиной его ухода из жизни стало онкологическое заболевание, с которым Лопарев сражался длительное время.
Юрий Лопарев родился 20 сентября 1952 года в Львовской области и вскоре переехал с семьёй в Одессу. В шесть лет он снялся в своём первом фильме — «Жажда», где исполнил роль мальчика, который приносил воду больному дедушке. Этот опыт стал для него судьбоносным, и Юрий твердо решил связать свою жизнь с актёрским искусством.
В 1990 году Лопарев завершил учёбу на актерском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру он играл на сценах театров в Белоруссии, Молдавии и Украине. С 2006 года Юрий Дмитриевич переехал в Москву и продолжил свою работу там.
За карьеру актёр снялся в 272 фильмах и сериалах, среди которых «Про Красную Шапочку», «Ликвидация», «Склифосовский», «Глухарь», «Калашников», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Перевал Дятлова» и другие.
Первая супруга Юрия Лопарева, Моника, умерла в 2008 году от болезни почек. После этого его сын Сергей столкнулся с проблемами с наркотиками и скончался в 2013 году.
Ранее KP.RU сообщил, что на 78-м году жизни скончался актёр из сериалов «След» и «Глухарь» Юрий Чигров.