Reuters: Ассамблея стран МУС отстранила Карима Хана от должности прокурора

Ассамблея стран — участниц Римского статута в ходе спецсессии в Нью-Йорке отстранила от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
— Согласно источникам, говорившим на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос, 82 из 125 государств — членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности. Хан отрицает эти обвинения, — говорится в материале.
Хан многократно отвергал обвинения в нарушениях. Его адвокаты утверждают, что «решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами». Юристы ссылались на выводы судей, которые заявили, что доказательств для подтверждения обвинений «вне всякого разумного сомнения» недостаточно.
В начале июня Хана отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах. Он якобы принуждал к сексу свою подчиненную, расследование началось в 2024 году.