Reuters: Ассамблея стран МУС отстранила Карима Хана от должности прокурора

Ассамблея стран — участниц Римского статута в ходе спецсессии в Нью-Йорке отстранила от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.