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Украина принудительно эвакуирует детей из 10 сел Днепропетровской области

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей. Принудительный вывоз объявлен из десяти сел Богиновской общины Синельниковского района. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей. Принудительный вывоз объявлен из десяти сел Богиновской общины Синельниковского района. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, эвакуации подлежат 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка. За последние десять дней из региона уже вывезли более 1,5 тысячи человек.

Расширение зоны эвакуации связано с приближением линии боевых действий, передает Life.ru.

Ранее в Shot сообщили, что африканские наемники ВСУ расстреляли мирных жителей в Ковшаровке Харьковской области. При этом перед расстрелом украинская авиация скинула бомбу на жилой дом, расположенный в этом поселке, — там находились местные жители, ждавшие эвакуации.

До этого бывший вице-премьер Украины по развитию территорий и общин Алексей Кулеба сообщил, что в 44 населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. По его словам, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин, в Днепропетровской области эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.

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