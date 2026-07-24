Основатель «Миража» Литягин оспорит решение суда по иску Суханкиной на 8 млн

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к основателю «Миража» Андрею Литягину, взыскав с композитора более 8 миллионов рублей за нарушение исключительных прав артистки и запретив ему без её согласия распоряжаться правами на 29 совместных песен, включая хиты «Музыка нас связала» и «Звёзды молчат». Суханкина заявила, что узнала о передаче прав третьим лицам только осенью 2023 года из материалов другого судебного дела, при этом она не давала согласия на сделки и не получала вознаграждения.