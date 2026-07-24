Двое пьяных британских солдат угнали бронемашину с базы и попали в ДТП

В сентябре прошлого года боец элитного британского спецназа запутался в боевых и холостых патронах во время учений, в результате чего выпустил в сторону сослуживца 23 патрона, семь из которых попали в военного. Мужчина смог выжить — его спас бронежилет. Несмотря на удачу, он перенес несколько серьезных операций.