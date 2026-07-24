Расплата для вымогателей: у банды из 11 человек изъяли 30 млн рублей

Ивановский суд признал экстремистским преступное сообщество из 11 человек, промышлявшее вымогательством и покровительством наркобизнесу. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, деятельность банды запрещена на всей территории РФ, а ее активы на сумму порядка 30 млн рублей обращены в доход государства.
По данным следствия, с 2023 по 2025 год группировка контролировала Гаврилово-Посадский и часть Тейковского районов области. Ядром структуры руководил 54-летний местный житель.
В сообщество вошли руководители двух территориальных звеньев и восемь рядовых участников. Большинство из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Для управления финансовыми потоками в банде назначили специального куратора, распределявшего полученные средства.
Участники вымогали деньги и имущество у бизнесменов, оказывали покровительство незаконному сбыту наркотиков и совершали иные тяжкие преступления. На полученные доходы преступники скупали жилую и коммерческую недвижимость, земельные участки и транспортные средства.
В настоящее время в отношении фигурантов расследуются уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации и ряде других тяжких преступлений. По итогам судебного разбирательства все обнаруженное имущество и денежные средства на счетах злоумышленников конфискованы в казну.
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