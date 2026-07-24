Расплата для вымогателей: у банды из 11 человек изъяли 30 млн рублей

В настоящее время в отношении фигурантов расследуются уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации и ряде других тяжких преступлений. По итогам судебного разбирательства все обнаруженное имущество и денежные средства на счетах злоумышленников конфискованы в казну.