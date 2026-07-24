В Пермском крае пенсионер около четырех дней не мог выбраться из леса

По данным ведомства, утром 20 июля в кудымкарский отдел полиции поступило сообщение о том, что 17 июля 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Поисками мужчины занялись местные жители, спасатели и полицейские. Они использовали громкоговорящие устройства и проблесковые маячки. Лес прочесывался метр за метром. Вечером обессилевшего и истощенного пенсионера нашли в лесу у водоема возле деревни Трапезники.