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В Пермском крае пенсионер около четырех дней не мог выбраться из леса

В Пермском крае пенсионер ушел за грибами и около 4 дней не мог выйти из леса.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 24 июл — РИА Новости. Пенсионер из пермской деревни ушел за грибами и около четырех дней не мог выбраться из леса, последние километры он преодолел ползком, его нашли полицейские и спасатели, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, утром 20 июля в кудымкарский отдел полиции поступило сообщение о том, что 17 июля 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Поисками мужчины занялись местные жители, спасатели и полицейские. Они использовали громкоговорящие устройства и проблесковые маячки. Лес прочесывался метр за метром. Вечером обессилевшего и истощенного пенсионера нашли в лесу у водоема возле деревни Трапезники.

«Мужчина рассказал, что не смог выйти из леса в силу состояния здоровья: из-за больных ног и хронических заболеваний он утратил способность к самостоятельному передвижению и был вынужден ползти последние километры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местный житель ночью спасался от холода на лежанке из веток, устроенной им в открытом поле. Полицейские и спасатели пожилого человека уложили на носилки и эвакуировали. Затем его передали бригаде скорой помощи для госпитализации.