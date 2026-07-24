Женщина потратила все деньги на пластику и погибла

Трагедия произошла с Сарой Миленой Эчеверрией Альсендрой. По словам ее супруга Карлоса, женщина была полностью здорова и тщательно готовилась к хирургическому вмешательству. В течение пяти месяцев она сбросила более 30 килограммов под контролем диетолога, соблюдая строгую программу питания и тренировок. Перед операцией пациентка прошла комплексное медицинское обследование и курс лечения для повышения уровня гемоглобина, после чего получила официальный допуск.