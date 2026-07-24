Женщина потратила все деньги на пластику и погибла

Прокуратура Колумбии начала расследование гибели 31-летней пациентки во время пластической операции в городе Барранкилья. Как пишет издание Need to Know, женщина скончалась в операционной, потратив на процедуру все семейные накопления. Следователи проверяют версию о врачебной ошибке.
Трагедия произошла с Сарой Миленой Эчеверрией Альсендрой. По словам ее супруга Карлоса, женщина была полностью здорова и тщательно готовилась к хирургическому вмешательству. В течение пяти месяцев она сбросила более 30 килограммов под контролем диетолога, соблюдая строгую программу питания и тренировок. Перед операцией пациентка прошла комплексное медицинское обследование и курс лечения для повышения уровня гемоглобина, после чего получила официальный допуск.
Супруги вложили в липосакцию и увеличение груди более 20 тысяч долларов. Эта сумма составляла все финансовые сбережения семьи.
В день процедуры пара прибыла в клинику Барранкильи рано утром. Планировалось, что вмешательство займет около семи часов. Однако спустя чуть более двух часов после начала медики констатировали смерть пациентки.
Карлос утверждает, что врачи не смогли дать четких объяснений произошедшему. Родственники столкнулись с противоречивой информацией: изначально им сообщили, что операция еще не началась в момент остановки сердца. Однако последующий осмотр тела убедил семью в том, что хирургическое вмешательство все же было выполнено.
В настоящее время прокуратура Колумбии проводит проверку. Следователи устанавливают, стала ли смерть следствием редкого медицинского осложнения или ошибки персонала. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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