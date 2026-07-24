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Актер из «Следа» и «Ликвидации» Юрий Лопарев умер в возрасте 73 лет

Российский актер театра и кино Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет от онкологии. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил его коллега Юрий Гумиров.

Российский актер театра и кино Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет от онкологии. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил его коллега Юрий Гумиров.

По его словам, артист публично не рассказывал о своей болезни и практически до конца жизни снимался в кино. Гумиров отметил, что последний разговор с Лопаревым был посвящен планам на будущее.

— Он собирался прийти на премьеру спектакля, который поставили мои дочери. Но буквально накануне позвонил и извинился, что плохо себя чувствует. Договорились, что обязательно придет на постановку в новом сезоне. Но нового сезона для него уже не будет, — приводит слова актера Aif.ru.

На портале «Кино-Театр. Ру» указано, что деятеля кинематографа не стало 22 июля.

Юрий Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области. Его карьера началась в 1950 году. В фильмографии артиста насчитывается более 170 проектов, в числе которых сериалы «След», «Глухарь», «Склифософский», «Букины», «Физрук», «Ликвидация», «Дети Арбата», «Кулагин и партнеры» и другие ленты.