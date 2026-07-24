Актер из «Следа» и «Ликвидации» Юрий Лопарев умер в возрасте 73 лет

— Он собирался прийти на премьеру спектакля, который поставили мои дочери. Но буквально накануне позвонил и извинился, что плохо себя чувствует. Договорились, что обязательно придет на постановку в новом сезоне. Но нового сезона для него уже не будет, — приводит слова актера Aif.ru.