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Протаранивший забор парка «Швейцария» на грузовике нижегородец ездил без прав

Он не справился с управлением и влетел в ограждение на машине.

Источник: Живем в Нижнем

Молодой человек, управлявший автомобилем «Фав», который протаранил 24 июля забор парка «Швейцария», не имеет водительского удостоверения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что водителю грузовика стало плохо на проспекте Гагарина. Сначала он столкнулся с легковушкой (ее потом отбросило на трамвайные пути), а затем протаранил ограждение парка. С места происшествия его госпитализировали.

Как стало известно, госавтоинспекторы составили на водителя «Фава» шесть протоколов. Они продолжают выяснять обстоятельства ДТП.