Протаранивший забор парка «Швейцария» на грузовике нижегородец ездил без прав

Молодой человек, управлявший автомобилем «Фав», который протаранил 24 июля забор парка «Швейцария», не имеет водительского удостоверения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что водителю грузовика стало плохо на проспекте Гагарина. Сначала он столкнулся с легковушкой (ее потом отбросило на трамвайные пути), а затем протаранил ограждение парка. С места происшествия его госпитализировали.
Как стало известно, госавтоинспекторы составили на водителя «Фава» шесть протоколов. Они продолжают выяснять обстоятельства ДТП.