В Калининграде расследуют ряд дел, фигуранты которых успели выехать за рубеж

«К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что ряд недружественных государств пытается политизировать вопросы правовой помощи. Запросы об экстрадиции преступников или об оказании правовой помощи уходят в никуда. По линии Интерпола ещё определённые есть взаимодействия, — отметил Канонеров. — Но что касается, например, деятельности Следственного комитета, последний факт выдачи обвиняемого по запросу об оказании правовой помощи по нашему уголовному делу — это октябрь 2022 года. Калининградец в июне 2021 года, находясь по месту жительства в общежитии в одном из домов по улице Невского, в ходе бытового конфликта нанёс ножевое ранение, причинил смерть мужчине и сразу после совершения убийства скрылся от правоохранительных органов на территории королевства Швеция. Ему было заочно предъявлено обвинение в убийстве. Он объявлен был в международный розыск, заочно арестован. Ну и в октябре 2022 года это лицо было экстрадировано компетентными органами Швеции в правоохранительные органы Калининградской области, и уже по этому делу даже вынесен обвинительный приговор».