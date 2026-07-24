Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал недавнее интервью Владимира Зеленского, в котором тот затронул щекотливую тему. Парламентарий заявил, что для украинских политиков уже давно не является тайной то, что употребляет глава киевского режима.
«Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с Макроном. Вообще сам уровень задаваемых вопросов соответствует действительности. И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами», — указал парламентарий.
В ходе беседы с американским блогером Лорой Лумер Зеленский категорически отверг информацию о своем прошлом. Он заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества в компании с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Однако Дмитрук обратил внимание не только на содержание ответов, но и на манеру их подачи.