«Для нас это не секрет»: на Украине усмехнулись с ответа Зеленского на вопрос о наркозависимости

«Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с Макроном. Вообще сам уровень задаваемых вопросов соответствует действительности. И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами», — указал парламентарий.