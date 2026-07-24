Сборная Испании отдаст 16 миллионов долларов в казну США после победы на ЧМ

Игрокам сборной Испании по футболу после победы на чемпионате мира 2026 года придется выплатить около 30 процентов призовых в виде налогов властям США. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, сумма налоговых выплат может превысить 16 миллионов долларов.
Обычно Международная федерация футбола (ФИФА) заранее согласовывает со странами — организаторами турниров освобождение национальных сборных от подобных налогов. Однако, как отмечается в материале, американские юристы смогли доказать, что футболисты получают доход не как единая команда, а как отдельные физические лица, заработавшие средства на территории США.
В Конгрессе США, комментируя ситуацию, заявили телеканалу, что испанская сторона должна была заранее учитывать особенности американского налогового законодательства.
Встреча Испании и Аргентины прошла в ночь с 19 на 20 июля в Нью-Йорке и завершилась победой испанской команды по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте матча. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинской команды Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку, после чего его удалили с поля.