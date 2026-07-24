Сборная Испании отдаст 16 миллионов долларов в казну США после победы на ЧМ

Встреча Испании и Аргентины прошла в ночь с 19 на 20 июля в Нью-Йорке и завершилась победой испанской команды по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте матча. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинской команды Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку, после чего его удалили с поля.