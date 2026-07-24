Коллапс цивилизаций бронзового века связали с переменами в орбите Земли

Что именно спровоцировало эти засухи и другие климатические аномалии, ученые не могли сказать, что побудило шведских исследователей всесторонне изучить то, как менялся климат Восточного Средиземноморья в промежутке между VI тысячелетием до нашей эры и современной исторической эпохой. Для этого исследователи подготовили компьютерную модель Земли с учетом известных сведений о том, какой климат господствовал в Европе 8 тыс. лет назад.