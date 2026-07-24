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В Ростове мужчине дали срок за лекции о терроризме на территории колонии

Ростовский суд отправил мужчину в колонию за лекции о терроризме в молельной комнате.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине за участие в террористическом сообществе на территории исправительной колонии в Калмыкии.

— В середине 2013 года подсудимый добровольно вступил в организацию во время отбытия уголовного наказания. Он подчинялся общим принципам и установленным нормам поведения, — уточнили представители суда.

Мужчина проходил идеологическую подготовку и изучал арабский язык. Он посещал специальные занятия и читал запрещенную литературу. Кроме того, осужденный неоднократно проводил лекции в молельной комнате, призывая других людей к террористической деятельности.

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу.

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