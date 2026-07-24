Воронежский «Факел» может заработать до 45 млн на аренде Бардачева у «Зенита»

В своем первом матче нового сезона Премьер-лиги «Факел» сыграет против махачкалинского «Динамо» 25 июля на домашней арене. В прошлом сезоне гости финишировали в РПЛ на 14-м месте и отстояли свое право сохранить прописку в элитном дивизионе отечественного футбола в поединках с «Уралом» из Екатеринбурга. «Огнеопасные», в свою очередь, взяли «серебро» Первой лиги и вернулись в РПЛ без необходимости играть стыковые матчи. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.