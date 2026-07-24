Фанаты BTS требуют извинений от Гайдуляна после слов о шоу в перерыве ЧМ

«Опозорился и пытается исправить ситуацию шутками». «Нормально извиниться? Нет. Продолжать цирк? Да». «Прежде чем открывать рот в сторону BTS, сначала ответьте на один вопрос: а чего добились вы? Чтобы с таким высокомерием рассуждать о людях, которых знает весь мир», — оставили пользователи жёсткие комментарии под постом.