Пищевая ловушка: салат из Taco Bell спровоцировал эпидемию в США

Специалисты отмечают устойчивый рост числа заражений в последние годы, объясняя это изменением климата и улучшением диагностики. В 2026 году количество больных в стране уже в четыре раза превысило показатели 2025 года. Подтвержденных сведений о мутации возбудителя или повышении его контагиозности на данный момент нет.