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Пищевая ловушка: салат из Taco Bell спровоцировал эпидемию в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали резкое расширение географии вспышки циклоспороза.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали резкое расширение географии вспышки циклоспороза. Как пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, новые очаги заражения напрямую связывают с употреблением продукции сети ресторанов Taco Bell.

К первоначальному списку пострадавших регионов, куда входили Индиана, Кентукки, Мичиган, Огайо и Западная Виргиния, присоединились Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания.

Масштаб эпидемии оценивается в более чем 11,5 тысячи выявленных случаев. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на данные CDC. Эпицентром заражения стал штат Мичиган, где пострадали свыше 6,5 тысячи человек.

Источником инфекции в новых локациях назвали измельченный салат айсберг. Поставщиком овощной продукции для ресторанной сети выступает компания Taylor Farms, чьи производственные мощности расположены в США, Канаде, Мексике и странах Западной Европы.

Параллельно телеканал CBS со ссылкой на представителя управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщил о фиксации новой вспышки циклоспороза. Точный продукт, ставший причиной этого заражения, пока не установлен.

Медики подчеркивают, что инфекция обычно не несет угрозы жизни и поддается лечению антибиотиками. Паразит попадает в организм через свежие овощи и фрукты, промытые зараженной водой. Пик заболеваемости традиционно приходится на весну и лето.

Специалисты отмечают устойчивый рост числа заражений в последние годы, объясняя это изменением климата и улучшением диагностики. В 2026 году количество больных в стране уже в четыре раза превысило показатели 2025 года. Подтвержденных сведений о мутации возбудителя или повышении его контагиозности на данный момент нет.

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