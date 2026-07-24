Пищевая ловушка: салат из Taco Bell спровоцировал эпидемию в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали резкое расширение географии вспышки циклоспороза. Как пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, новые очаги заражения напрямую связывают с употреблением продукции сети ресторанов Taco Bell.
К первоначальному списку пострадавших регионов, куда входили Индиана, Кентукки, Мичиган, Огайо и Западная Виргиния, присоединились Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания.
Масштаб эпидемии оценивается в более чем 11,5 тысячи выявленных случаев. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на данные CDC. Эпицентром заражения стал штат Мичиган, где пострадали свыше 6,5 тысячи человек.
Параллельно телеканал CBS со ссылкой на представителя управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщил о фиксации новой вспышки циклоспороза. Точный продукт, ставший причиной этого заражения, пока не установлен.
Медики подчеркивают, что инфекция обычно не несет угрозы жизни и поддается лечению антибиотиками. Паразит попадает в организм через свежие овощи и фрукты, промытые зараженной водой. Пик заболеваемости традиционно приходится на весну и лето.
Специалисты отмечают устойчивый рост числа заражений в последние годы, объясняя это изменением климата и улучшением диагностики. В 2026 году количество больных в стране уже в четыре раза превысило показатели 2025 года. Подтвержденных сведений о мутации возбудителя или повышении его контагиозности на данный момент нет.
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