Что важнее икона святого или его мощи?

Но стоит добавить, что не следует впадать в другую крайность: считать иконы «оберегами», что вот-де, раз у меня есть в машине образок святителя Николая, то я могу как угодно нарушать правила. И все мне сойдет с рук, «пронесет» с превышением скорости или т. п. Нет, Спаситель во время Своей земной жизни Сам показал нам пример законопослушности — возьмем историю с податью собирателям дидрахм, когда Он сказал апостолу Петру бросить уду в море и, выловив первую рыбу, взять у нее изо рта статир и отдать «за Мя и за ся» (Мф. 17: 24−27). Или Его рождение в Вифлееме — это тоже следствие подчинения повелению кесаря Августа о переписи населения (см. Лк. 2: 1−6). Перед образами мы молимся, просим помощи, вразумления, здоровья нашим близким или себе, но первоочередная задача для нас самих — по силам подражать праведности святых. И тогда помощь безусловно придет, обязательно и несомненно.