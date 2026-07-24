Что важнее икона святого или его мощи?

Сравнивать их — это все равно что спрашивать: «Что важнее для человека: зрение или слух?». Оба инструмента необходимы для полноценного восприятия мира.
Мощи воздействуют на нас через чувство сопричастности, через осознание реальности подвига святого. Икона — через созерцание, через молитвенный образ, который помогает нам сосредоточиться и настроиться на общение с Богом. Церковь одинаково благоговейно относится и к мощам, и к иконам. И перед иконами совершаются молебны, и перед мощами возносятся молитвы. И то, и другое — это лишь средства, а не цель. Цель христианина — не «поклониться предмету», а через этот предмет направить свою молитву к Богу и святому, просить помощи, заступничества и вразумления.
Важно понимание, что через молитву и перед иконой, и перед мощами мы имеем реальную связь со святыми, и Благодать Божия своим действием помогает нам через эти видимые образы.
Догмат об иконопочитании был утвержден Седьмым Вселенским Собором в 787 году. Тогда же был окончательно закреплен и догмат о почитании мощей. «Владыка Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают миро благовония. И пусть никто не сомневается! По Закону всякий, прикоснувшийся к мертвому, почитался нечистым; но святые не суть мертвые. Ибо после того, как Тот, кто есть сама жизнь и Виновник жизни, был причтен к мертвым, мы уже не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и с верою в Него», — пишет преподобный Иоанн Дамаскин в своем догматическом сочинении «Точное изложение православной веры».
И Божественная Литургия не может совершаться без антиминса — освященного архиереем четырехугольного плата из льняной или шелковой ткани, в специальном кармане которого на верхней стороне вшита частица мощей какого-либо святого мученика. В каждом православном храме есть мощи святых, которые полагаются под престолом в особом ковчежце. Эта традиция берет свое начало тоже в древности, с первых веков христианства.
Икона — это не просто портрет или картина. В православной традиции икона называется «окном» в горний мир. Она не изображает святого в его земном, тленном состоянии, а показывает его преображенным, таким, каким он пребывает в Божественном свете. Почитание иконы восходит к Первообразу. Когда мы молимся перед иконой, мы обращаемся не к краскам и доске, а к тому, кто на ней изображен. Она напоминает нам о духовном пути святого, о его подвиге и о том, что каждый человек призван к святости.
Мощи — это останки тел святых людей. Согласно церковному вероучению, через подвижническую жизнь, молитву и участие в Таинствах тело святого становится «храмом Духа Святого», и даже после смерти благодать Божия не покидает эти останки. Почитая мощи, мы почитаем не «кости» как таковые, а самого человека, который стал сосудом Божественной благодати. Это физическое свидетельство того, что святой реально жил на земле, страдал, боролся и победил грех. Мощи дают верующему чувство осязаемой связи с исторической личностью святого. Это как прикосновение к человеку, который уже находится в Царствии Небесном, но через свои останки продолжает «присутствовать» среди нас.
Что такое человек по учению Церкви? Человек — это сосуд благодати, храм Духа, как апостол Павел писал: «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои» (1 Кор. 6: 19). То есть Господь вселяется в праведника еще во время его земной жизни, и находится в нем как в храме. После смерти его тело продолжает оставаться сосудом Божьим. И когда мы приходим к мощам святого, мы приходим не столько к самому святому, сколько к Богу, Который Своей благодатью в этих мощах присутствует.
Основание для почитания мощей святых можно найти уже в Ветхом Завете, например, в случае оживления мертвеца после прикосновения его к костям пророка Елисея (4 Цар. 13: 21). Или в чуде, совершенном пророком Елисеем посредством милоти пророка Илии (4 Цар. 2: 13−14).
Возможно, мы сами еще далеки от Божественной благодати, но хотим двигаться в том же направлении — стяжании Духа Святаго, творении добра ради Иисуса Христа, а не ради тщеславия и человекоугодия, с правильным внутренним настроем. Поэтому и к святым мощам прибегаем, чтобы с верою приобщиться той благодати, которая в этих мощах сохраняется и является плодом жизни того угодившего Господу, к которому мы обращаемся.
Может сохраниться небольшая частица, одна косточка, может сохраниться останки целиком, которые благоговейно хранятся в специально изготовленной раке, или может остаться неповрежденной часть одежды святого, которую он носил. Как в Евангелии от Иоанна сказано: «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3: 8), и Господь присутствует в любых мощах святых, сохранились ли они полностью нетленными, как мощи преподобного Александра Свирского, даже с кожным покровом, или только частично.
Божественная благодать соединяется не только с душой человека, но и с его телом — со всем его существом. Она всеобъемлет человека. И в этом смысл почитания и мощей, и икон: прикладываясь к ним с верою, мы просим Бога, просим святого поделиться с нами этой благодатью.
Если несколько расширить ответ на этот вопрос, упомянем, что выше всего для человека — причастие Святых Христовых Таин. А из материальных святынь на первом месте — крест Господень. А потом уже святые мощи и иконы.
Но стоит добавить, что не следует впадать в другую крайность: считать иконы «оберегами», что вот-де, раз у меня есть в машине образок святителя Николая, то я могу как угодно нарушать правила. И все мне сойдет с рук, «пронесет» с превышением скорости или т. п. Нет, Спаситель во время Своей земной жизни Сам показал нам пример законопослушности — возьмем историю с податью собирателям дидрахм, когда Он сказал апостолу Петру бросить уду в море и, выловив первую рыбу, взять у нее изо рта статир и отдать «за Мя и за ся» (Мф. 17: 24−27). Или Его рождение в Вифлееме — это тоже следствие подчинения повелению кесаря Августа о переписи населения (см. Лк. 2: 1−6). Перед образами мы молимся, просим помощи, вразумления, здоровья нашим близким или себе, но первоочередная задача для нас самих — по силам подражать праведности святых. И тогда помощь безусловно придет, обязательно и несомненно.