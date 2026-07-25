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Беговой центр построят на севере Петербурга

Спортцентр будет ориентирован и на профессионалов, и на любителей.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге могут построить Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале.

Соглашение о сотрудничестве подписали еще в июне, а сейчас решают главный вопрос — где именно разместится объект. Выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.

— Соглашение о сотрудничестве между ВФЛА и городом подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

пишет Пиотровский

В центре планируют оборудовать зал с беговыми дорожками, воркаут-зону и детскую площадку. Там смогут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители бега. Пока неизвестно, когда начнется строительство — сначала нужно определиться с площадкой.