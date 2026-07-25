Беговой центр построят на севере Петербурга

В Петербурге могут построить Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале.
Соглашение о сотрудничестве подписали еще в июне, а сейчас решают главный вопрос — где именно разместится объект. Выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.
— Соглашение о сотрудничестве между ВФЛА и городом подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
В центре планируют оборудовать зал с беговыми дорожками, воркаут-зону и детскую площадку. Там смогут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители бега. Пока неизвестно, когда начнется строительство — сначала нужно определиться с площадкой.