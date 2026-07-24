Главные новости за 24 июля. Ростов-на-Дону и область

В январе-июне 2026 года в Ростове-на-Дону продали 5,4 тыс. квартир — на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные привели аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro. По их словам, падение спроса в первом полугодии 2026 года было ожидаемым: «В декабре 2025 года случился всплеск опережающего спроса из-за грядущего изменения условий семейной ипотеки. Это наложилось на предновогодний всплеск, и люди совершили покупки, которые могли совершить в первом полугодии 2026 года».