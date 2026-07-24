НМИЦ радиологии предупредил о случаях мошенничества с вакциной «Энтеромикс»

Отмечается, что вакцина «Энтеромикс» сейчас проходит только первую фазу клинического исследования. Это означает, что препарат не продается и не доступен для свободного приобретения, запись на участие в исследовании не осуществляется через социальные сети, Telegram-каналы, мессенджеры или посредников, а денежные средства за это не взимаются.