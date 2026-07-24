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НМИЦ радиологии предупредил о случаях мошенничества с вакциной «Энтеромикс»

В НМИЦ радиологии предупредили о случаях мошенничества с вакциной «Энтеромикс».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники предлагают приобрести вакцину «Энтеромикс», фиксируются в России, сообщили в НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

«Мы фиксируем случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники, выдавая себя за представителей медицинских организаций или ссылаясь на НМИЦ радиологии Минздрава России, предлагают приобрести вакцину “Энтеромикс”, попасть в “закрытую программу лечения” или записаться на исследование за денежное вознаграждение. Это мошенничество», — говорится на сайте медорганизации.

Отмечается, что вакцина «Энтеромикс» сейчас проходит только первую фазу клинического исследования. Это означает, что препарат не продается и не доступен для свободного приобретения, запись на участие в исследовании не осуществляется через социальные сети, Telegram-каналы, мессенджеры или посредников, а денежные средства за это не взимаются.

«НМИЦ радиологии Минздрава России не создает закрытых чатов, не предлагает купить вакцину, не собирает деньги и не ведет запись через сторонние сообщества или анонимные аккаунты», — говорится в сообщении.

Онколитическая вакцина «Энтеромикс» создана в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта.

Препарат основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые обладают способностью уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента.