НМИЦ радиологии предупредил о случаях мошенничества с вакциной «Энтеромикс»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники предлагают приобрести вакцину «Энтеромикс», фиксируются в России, сообщили в НМИЦ радиологии Минздрава РФ.
«Мы фиксируем случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники, выдавая себя за представителей медицинских организаций или ссылаясь на НМИЦ радиологии Минздрава России, предлагают приобрести вакцину “Энтеромикс”, попасть в “закрытую программу лечения” или записаться на исследование за денежное вознаграждение. Это мошенничество», — говорится на сайте медорганизации.
Отмечается, что вакцина «Энтеромикс» сейчас проходит только первую фазу клинического исследования. Это означает, что препарат не продается и не доступен для свободного приобретения, запись на участие в исследовании не осуществляется через социальные сети, Telegram-каналы, мессенджеры или посредников, а денежные средства за это не взимаются.
«НМИЦ радиологии Минздрава России не создает закрытых чатов, не предлагает купить вакцину, не собирает деньги и не ведет запись через сторонние сообщества или анонимные аккаунты», — говорится в сообщении.
Онколитическая вакцина «Энтеромикс» создана в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта.
Препарат основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые обладают способностью уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента.