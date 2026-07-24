Калининградец продал жителю Подмосковья винтовки на 4,6 млн рублей, но отправлять их в «большую» Россию передумал

Позже житель Подмосковья увидел во «ВКонтакте» объявления об изделиях, совпадающих с его заказом, однако доступ к группе для мужчины оказался закрыт. Ни продукцию, ни деньги он до сих пор не получил, поэтому потребовал взыскать с продавца 4,6 млн рублей и проценты. Гвардейский районный суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание.