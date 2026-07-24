Калининградец продал жителю Подмосковья винтовки на 4,6 млн рублей, но отправлять их в «большую» Россию передумал

Житель Калининградской области продал клиенту из Подмосковья крупную партию пневматических винтовок, а после получения денег перестал выходить на связь. Об этом пресс-служба областного суда пишет в своей группе во «ВКонтакте» в пятницу, 24 июля.
По словам покупателя, мужчины долгое время работали по предоплате: деньги переводились безналично, в том числе в криптовалюте, либо передавались купюрами через посредников. Поначалу продавец отправлял товар в срок, поэтому между сторонами сложились доверительные деловые отношения. С июня 2024-го поставки стали нерегулярными, хотя калининградец просил оформлять больше заказов, чтобы сохранить оптовые цены.
В сентябре того же года поставщик попросил удалить переписку в WhatsApp*, сославшись на безопасность данных, и предложил продолжить общение в Телеграме. Как утверждает клиент, в ответ на требования передать оплаченное или вернуть деньги мужчина ограничивался обещаниями, угрожал продать товар другим людям, а затем стёр сообщения и добавил собеседника в чёрный список.
Позже житель Подмосковья увидел во «ВКонтакте» объявления об изделиях, совпадающих с его заказом, однако доступ к группе для мужчины оказался закрыт. Ни продукцию, ни деньги он до сих пор не получил, поэтому потребовал взыскать с продавца 4,6 млн рублей и проценты. Гвардейский районный суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание.
* Деятельность Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.
В Калининградской области двое мужчин переделали сигнальный пистолет в огнестрельный. Оружие и патроны они хранили на территории Неманского района, а затем продали за 15 тысяч рублей.