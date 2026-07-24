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Главный прокурор МУС отстранён из-за домогательств

Ассамблея стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана от должности главного прокурора.

Ассамблея стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана от должности главного прокурора. Как пишет агентство Reuters, данное решение принято на фоне разгоревшегося скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Инициатором разбирательства выступила юристка из Малайзии, ранее работавшая в МУС. По ее словам, во время одной из рабочих командировок Хан позволил себе приставать к ней в гостиничном номере.

После начала проверки в июне прокурора временно отстранили от исполнения обязанностей. Сегодня государства-участницы МУС официально поддержали это решение.

Карим Хан получил известность в 2023 году, когда по его запросу Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой.

На территории России бывший главный прокурор МУС уже заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Судебное решение вынесено за незаконное уголовное преследование граждан РФ.

Ранее мы писали: Трамп не пустил прокурора МУС: Хан пропустит решающее заседание.

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