Главный прокурор МУС отстранён из-за домогательств

Ассамблея стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана от должности главного прокурора. Как пишет агентство Reuters, данное решение принято на фоне разгоревшегося скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Инициатором разбирательства выступила юристка из Малайзии, ранее работавшая в МУС. По ее словам, во время одной из рабочих командировок Хан позволил себе приставать к ней в гостиничном номере.
После начала проверки в июне прокурора временно отстранили от исполнения обязанностей. Сегодня государства-участницы МУС официально поддержали это решение.
Карим Хан получил известность в 2023 году, когда по его запросу Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой.
На территории России бывший главный прокурор МУС уже заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Судебное решение вынесено за незаконное уголовное преследование граждан РФ.
Ранее мы писали: Трамп не пустил прокурора МУС: Хан пропустит решающее заседание.
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