Катер с полицейскими влетел в Вестминстерский мост в Лондоне, пятеро пострадали

— Нам известно, что пять сотрудников полиции получили ранения и проходят лечение. Мы ожидаем обновления информации о степени их травм. На данном этапе мы не считаем, что кто-либо из гражданских лиц пострадал или был вовлечен в инцидент, — цитирует телеканал заявление полицейских.