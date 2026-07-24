Катер с полицейскими влетел в Вестминстерский мост в Лондоне, пятеро пострадали

Полицейский катер влетел в Вестминстерский мост в Лондоне. По данным Sky News, пять правоохранителей пострадали в результате инцидента.
После столкновения несколько сотрудников полиции оказались в реке Темзе.
Очевидцы рассказали, что перед аварией катер двигался на высокой скорости. В полиции сообщили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.
— Нам известно, что пять сотрудников полиции получили ранения и проходят лечение. Мы ожидаем обновления информации о степени их травм. На данном этапе мы не считаем, что кто-либо из гражданских лиц пострадал или был вовлечен в инцидент, — цитирует телеканал заявление полицейских.
Ранее вблизи турецкого курорта Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Всех пассажиров и экипаж благополучно эвакуировали на другие суда, никто не пострадал.
До этого катер с людьми врезался в опору моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пассажиры. Северо-западная прокуратура на транспорте провела проверку по факту случившегося.