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Катер с полицейскими влетел в Вестминстерский мост в Лондоне, пятеро пострадали

Полицейский катер влетел в Вестминстерский мост в Лондоне. По данным Sky News, пять правоохранителей пострадали в результате инцидента.

Полицейский катер влетел в Вестминстерский мост в Лондоне. По данным Sky News, пять правоохранителей пострадали в результате инцидента.

После столкновения несколько сотрудников полиции оказались в реке Темзе.

Очевидцы рассказали, что перед аварией катер двигался на высокой скорости. В полиции сообщили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.

— Нам известно, что пять сотрудников полиции получили ранения и проходят лечение. Мы ожидаем обновления информации о степени их травм. На данном этапе мы не считаем, что кто-либо из гражданских лиц пострадал или был вовлечен в инцидент, — цитирует телеканал заявление полицейских.

Ранее вблизи турецкого курорта Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Всех пассажиров и экипаж благополучно эвакуировали на другие суда, никто не пострадал.

До этого катер с людьми врезался в опору моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пассажиры. Северо-западная прокуратура на транспорте провела проверку по факту случившегося.