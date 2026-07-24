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Не дОфформили победу: «Балтика» уступила ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ

Судья не засчитал два гола калининградцев.

Источник: Клопс.ru

Калининградская «Балтика» уступила московскому ЦСКА в матче открытия нового сезона РПЛ — 1:2. Трансляцию встречи из столицы вёл телеканал «Матч ТВ».

Балтийцы вышли вперёд уже на первой минуте: после аута Бевеева мяч забил Чинонсо Оффор. В середине тайма бело-синие дважды ошиблись в обороне и позволили сопернику переломить ход игры. Один из голов ЦСКА получился после того, как Андерсон срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Оффор ещё дважды поразил ворота москвичей, однако оба мяча судья отменил из-за офсайда.

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Балтике» будет сложно повторить прошлогодний результат в новом сезоне.