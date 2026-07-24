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Вучич не подписал декларацию саммита в Киеве из-за планов по трибуналу против РФ

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве из-за планов по созданию «специального трибунала» против России.

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве из-за планов по созданию «специального трибунала» против России.

— Было много причин, но я назову лишь одну. Пунктом 11 было формирование «специального трибунала» против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН, и это все. Остальное лишь добавит пороха в огонь и только разожжет больший конфликт, чего мы не хотим видеть, — приводит слова сербского лидера швейцарский журнал Die Weltwoche.

19 июля глава государства заявил, что Белград не собирается вводить антироссийские санкции и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой.

15 июля бывший вице-премьер страны, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин заявил, что Сербия не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы против России.

Также лидер экс-кандидат в президенты страны Милош Йованович отметил, что Сербия должна сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с ЕС, однако членство в европейском объединении принесет «больше вреда, чем пользы».

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