Вучич не подписал декларацию саммита в Киеве из-за планов по трибуналу против РФ

— Было много причин, но я назову лишь одну. Пунктом 11 было формирование «специального трибунала» против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН, и это все. Остальное лишь добавит пороха в огонь и только разожжет больший конфликт, чего мы не хотим видеть, — приводит слова сербского лидера швейцарский журнал Die Weltwoche.