Стала известна дата прощания с актером Чигровым из «Глухаря» и «Следа»

Прощание с актером сериалов «Глухарь» и «След» Юрием Чигровым состоится в следующий понедельник.
Как стало известно aif.ru, прощание с Юрием Чигровым пройдет в Суздале 27 июля. Его должны похоронить на Знаменском кладбище.
Юрий Чигров родился в сентябре 1948 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1976 году. Был актером Московского экспериментального театра-студии под руководством Г. Юденича. Его фильмография насчитывает 34 проекта. Как рассказал коллега актера Алексей Шилин, последние полгода Юрий Чигров жил и лечился в Турции.
Актер скончался 20 июля на 78-м году жизни после продолжительной болезни.