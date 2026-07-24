Стала известна дата прощания с актером Чигровым из «Глухаря» и «Следа»

Юрий Чигров родился в сентябре 1948 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1976 году. Был актером Московского экспериментального театра-студии под руководством Г. Юденича. Его фильмография насчитывает 34 проекта. Как рассказал коллега актера Алексей Шилин, последние полгода Юрий Чигров жил и лечился в Турции.