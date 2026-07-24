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Стала известна дата прощания с актером Чигровым из «Глухаря» и «Следа»

Актера сериалов «Глухарь» и «След» Юрия Чигрова похоронят на кладбище в Суздале.

Источник: Аргументы и факты

Прощание с актером сериалов «Глухарь» и «След» Юрием Чигровым состоится в следующий понедельник.

Как стало известно aif.ru, прощание с Юрием Чигровым пройдет в Суздале 27 июля. Его должны похоронить на Знаменском кладбище.

Юрий Чигров родился в сентябре 1948 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1976 году. Был актером Московского экспериментального театра-студии под руководством Г. Юденича. Его фильмография насчитывает 34 проекта. Как рассказал коллега актера Алексей Шилин, последние полгода Юрий Чигров жил и лечился в Турции.

Актер скончался 20 июля на 78-м году жизни после продолжительной болезни.