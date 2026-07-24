«Привыкнут»: у светофоров на площади Победы увеличили время ожидания для пешеходов

«Сдвинуть стоп-линии и разнести два накопителя. Один — возле пешеходного перехода, а второй для поворота налево. Но изменилось и регулирование светофорного объекта. У нас в городе 43 объекта, которые имеют дополнительную левую секцию. С 2025 года было внесено изменение в ГОСТ. Теперь регулирование левой стрелкой должно быть в отдельной фазе. Мы должны определить это время и зафиксировать его для поворота налево», — пояснил Романов.