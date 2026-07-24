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Женщина отсудила компенсацию у компании из-за видеозвонка

Трудовой трибунал Лондона обязал компанию Holiday Extras выплатить денежную компенсацию бывшей сотруднице.

Трудовой трибунал Лондона обязал компанию Holiday Extras выплатить денежную компенсацию бывшей сотруднице. Как пишет New York Post, суд признал отказ работодателя разрешить работу с выключенной камерой нарушением законодательства о защите сотрудников с инвалидностью.

Лаура Тейт начала работать в этой организации в 2021 году. Вскоре у нее появились проблемы с психическим здоровьем, связанные с рабочей обстановкой. Женщина регулярно оформляла больничные листы из-за тревожности и эмоционального выгорания.

В 2023 году сотрудница обратилась к руководству с просьбой адаптировать условия труда. Она предложила сократить количество телефонных и видеоконференций, заменив их перепиской в чатах или по электронной почте. Также Тейт просила разрешить участие в онлайн-встречах с выключенной камерой, объясняя это сильной тревогой, которую провоцирует видеосвязь.

Конфликт обострился во время одного из рабочих звонков. Женщина вновь попросила не включать камеру, но получила отказ. Не справившись с волнением, она была вынуждена покинуть собрание.

Вскоре после инцидента сотрудница ушла на длительный больничный и больше не вернулась к работе. Она подала иск, указав на неспособность компании обеспечить разумные условия труда с учетом состояния ее здоровья.

Судьи полностью согласились с доводами истицы. Они постановили, что руководство должно было удовлетворить просьбу о работе с выключенной камерой еще в августе 2023 года. Теперь фирме предстоит выплатить компенсацию, точный размер которой определят на отдельном заседании.

Ранее мы писали: Главный прокурор МУС отстранён из-за домогательств.

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