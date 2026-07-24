Женщина отсудила компенсацию у компании из-за видеозвонка

В 2023 году сотрудница обратилась к руководству с просьбой адаптировать условия труда. Она предложила сократить количество телефонных и видеоконференций, заменив их перепиской в чатах или по электронной почте. Также Тейт просила разрешить участие в онлайн-встречах с выключенной камерой, объясняя это сильной тревогой, которую провоцирует видеосвязь.