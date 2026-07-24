Женщина отсудила компенсацию у компании из-за видеозвонка

Трудовой трибунал Лондона обязал компанию Holiday Extras выплатить денежную компенсацию бывшей сотруднице. Как пишет New York Post, суд признал отказ работодателя разрешить работу с выключенной камерой нарушением законодательства о защите сотрудников с инвалидностью.
Лаура Тейт начала работать в этой организации в 2021 году. Вскоре у нее появились проблемы с психическим здоровьем, связанные с рабочей обстановкой. Женщина регулярно оформляла больничные листы из-за тревожности и эмоционального выгорания.
В 2023 году сотрудница обратилась к руководству с просьбой адаптировать условия труда. Она предложила сократить количество телефонных и видеоконференций, заменив их перепиской в чатах или по электронной почте. Также Тейт просила разрешить участие в онлайн-встречах с выключенной камерой, объясняя это сильной тревогой, которую провоцирует видеосвязь.
Конфликт обострился во время одного из рабочих звонков. Женщина вновь попросила не включать камеру, но получила отказ. Не справившись с волнением, она была вынуждена покинуть собрание.
Вскоре после инцидента сотрудница ушла на длительный больничный и больше не вернулась к работе. Она подала иск, указав на неспособность компании обеспечить разумные условия труда с учетом состояния ее здоровья.
Судьи полностью согласились с доводами истицы. Они постановили, что руководство должно было удовлетворить просьбу о работе с выключенной камерой еще в августе 2023 года. Теперь фирме предстоит выплатить компенсацию, точный размер которой определят на отдельном заседании.
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