Цены производителей промышленной продукции в Ростовской области ускорили рост

В мае по сравнению с апрелем цены производителей промышленных товаров увеличились на 0,5%. Наибольший месячный рост также пришелся на добывающий сектор, где продукция подорожала на 2,4%. В обрабатывающей промышленности цены выросли на 0,5%, тогда как в энергетике и сфере водоснабжения практически не изменились.