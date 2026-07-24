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Гнали на максимальной, таранили машины: Двое пьяных в стельку британских военных угнали 15-тонный БТР и устроили «форсаж»

Sun: В Британии пьяные военные устроили на дороге форсаж на 15-тонном БТР.

В Британии двое «пьяных в стельку» военных угнали гусеничный БТР с военной базы и устроили «форсаж» на дороге общего пользования, протаранив несколько гражданских машин. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на их сослуживцев.

«Солдаты отправились выпивать за пределы базы, а затем вернулись около часа ночи и угнали гусеничную бронированную машину. Пьяный в стельку военный инженер нажал педаль газа Bulldog в пол, разогнавшись до максимальной скорости 51 километр в час», — говорится в публикации.

Издание отметило, что сильно пьяный водитель не справился с управлением и повредил несколько принадлежащих военным личных автомобилей. При этом две из них были полностью раздавлены БТР, который весит 15 тонн.

В статье подчеркнули, что завершив беспредел в стиле «форсажа» водитель аккуратно припарковал БТР на автостоянке и спокойно вернулся в казарму. В результате инцидента никто не пострадал, боевая машина не получила повреждений. Однако военные были арестованы.

Как писал сайт KP.RU, ранее латвийская полиция задержала в Риге двух британских солдат НАТО, которые устроили пьяный дебош на улицах города. Один из военных в состоянии алкогольно опьянения забрался на крышку такси и начал танцевать, а его товарищи снимали происходящее на камеру мобильного телефона.

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