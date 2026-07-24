Гнали на максимальной, таранили машины: Двое пьяных в стельку британских военных угнали 15-тонный БТР и устроили «форсаж»

Как писал сайт KP.RU, ранее латвийская полиция задержала в Риге двух британских солдат НАТО, которые устроили пьяный дебош на улицах города. Один из военных в состоянии алкогольно опьянения забрался на крышку такси и начал танцевать, а его товарищи снимали происходящее на камеру мобильного телефона.