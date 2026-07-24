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Форвард «Балтики» Оффор забил самый быстрый гол в истории стартов РПЛ

Нападающий калининградской «Балтики» Чинонсо Оффор установил новый рекорд. Он забил самый быстрый мяч в истории стартовых матчей чемпионатов России. Пресс-служба турнира подтвердила это достижение.

Источник: Life.ru

Оффор отличился всего через 35 секунд после стартового свистка. Прежний рекорд принадлежал Александру Шуленину из нижегородской «Волги». В сезоне-2013/14 он забил московскому «Динамо» на 67-й секунде встречи.

При этом абсолютный рекорд в чемпионатах России остался прежним. Сразу в двух играх гол пришёл на девятой секунде: в 1999 году Алексей Бычков из ярославского «Шинника» поразил ворота волгоградского «Ротора», а в 2022 году Олакунле Олусегун из «Краснодара» забил в игре против «Ростова».

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартовал 24 июля матчем ЦСКА и «Балтики». 25 июля московское «Динамо» проведет стартовую игру против самарских «Крыльев Советов», также сезон начнут «Акрон», «Зенит», «Факел» и махачкалинское «Динамо». Расписание первых девяти туров сезона-2026/27 опубликовал Life.ru.

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