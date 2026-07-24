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Милей заявил, что футбольную сборную Аргентины критикуют из-за зависти

Президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу, 24 июля, прокомментировал критику в адрес национальной футбольной сборной после чемпионата мира 2026 года.

Президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу, 24 июля, прокомментировал критику в адрес национальной футбольной сборной после чемпионата мира 2026 года.

— Проблема Аргентины в том, что мы слишком заметны. Мы не остаемся незамеченными, люди нам завидуют, и мы хороши почти во всем, — написал он в социальных сетях.

Тем временем разгорелся еще один скандал, связанный со сборной Аргентины. Петиция с требованием исключить аргентинцев из чемпионата мира собрала 23 миллиона подписей. Авторы обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) и судей в предвзятости в отношении сборной, утверждая, что команде оказывалась помощь на протяжении турнира.

До этого журналист Эрнан Кастильо рассказал, что капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси после финального матча мирового первенства объявил товарищам по команде, что эта игра стала для него последней в составе национальной сборной.

Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финале и стала двукратным победителем турнира. Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

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