Reuters узнал о борьбе Nestle с эффектом «еды Франкенштейна» в США

В США правила чаще требуют указывать ингредиенты под их техническими названиями, отмечает агентство. В Европе производители могут использовать разные варианты обозначений в зависимости от назначения вещества: к примеру, аскорбиновая кислота может быть указана как антиоксидант, витамин C или непосредственно как аскорбиновая кислота.