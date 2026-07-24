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Reuters узнал о борьбе Nestle с эффектом «еды Франкенштейна» в США

По данным источников Reuters, Nestle лоббирует интересы компании в США по поводу маркировки состава ингредиентов. Цель — сделать обозначения менее «научными» и менее «пугающими».

Источник: РБК

Nestle обратилась к властям США с предложением изменить правила маркировки продуктов и разрешить указывать на упаковках более понятные, «общепринятые» названия ингредиентов вместо сложных научных терминов. Компания считает, что нынешние обозначения могут отпугивать покупателей — даже в том случае, когда речь идет о безопасных и натуральных компонентах, сообщает Reuters.

В США правила чаще требуют указывать ингредиенты под их техническими названиями, отмечает агентство. В Европе производители могут использовать разные варианты обозначений в зависимости от назначения вещества: к примеру, аскорбиновая кислота может быть указана как антиоксидант, витамин C или непосредственно как аскорбиновая кислота.

В частности, производитель Nescafe и KitKat предлагает заменить название «аскорбиновая кислота» (также известна как пищевая добавка E300) на «витамин C», а «бета-каротин» — на «витамин A». По мнению корпорации, такие обозначения лучше отражают привычное восприятие ингредиентов потребителями.

«Иногда то, как мы вынуждены описывать ингредиенты в США, делает продукты похожими на еду Франкенштейна. На самом деле это натуральный ингредиент, для которого у потребителей есть понятное название», — объяснил бывший руководитель Nestle.

По его словам, компания обсуждала этот вопрос с представителями команды министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего на фоне пересмотра правил маркировки в рамках инициативы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Make America Healthy Again.

Технический директор Nestle Стефан Пальцер подтвердил Reuters, что компания участвует в обсуждении изменений через отраслевые объединения.

«Мы стараемся сокращать ингредиенты, которые непонятны потребителям, когда это возможно, без ущерба для безопасности, качества или функциональности продукта», — сказал он.

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