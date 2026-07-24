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США атаковали танкер с СПГ, два человека погибли

США заподозрили судно в перевозке иранского газа и атаковали его.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа, два члена экипажа погибли. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

Ранее стало известно, что вооруженные силы США возобновили нанесение ударов по объектам на территории Ирана. По данным Центрального командования, силы США начали снова наносить удары по иранским военным объектам сегодня в 18:45 по времени Восточного побережья США. Согласно заявлению командования, атаки по иранским военным объектам наносятся 13-ю ночь подряд. Другие подробности операции, включая информацию о целях и масштабах нанесенных ударов, ВС США не привели.

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